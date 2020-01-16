Медведев перед отставкой выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер»

11:57 | 17.01.2020

Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер», передает iz.ru.



Государственным заказчиком строительства ледокола является ГК "Росатом", застройщиком - Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.



Окончание строительства ледокола проекта 10510 мощностью 120 МВт, согласно документации, запланировано на 2027 год, тогда же он должен быть полностью введен в эксплуатацию, сообщает РБК.

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