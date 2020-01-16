Минобороны рассекретило документы, связанные с освобождением Варшавы советскими войсками

11:45 | 17.01.2020

Министерство обороны России представило некоторые архивные данные исторических документов, связанных с освобождением Варшавы советскими войсками. В этом году исполняется 75 лет этому событию, передает MK.ru. Ознакомиться с ними можно на сайте ведомства, где появился новый исторический раздел.



Отмечается, что среди документов, в частности, представлены материалы о Варшавском восстании, которое произошло в августе - октябре 1944 года.

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