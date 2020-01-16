ЦБ РФ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

11:35 | 17.01.2020

Центральный банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Промышленно-финансовое сотрудничество», говорится в сообщении на сайте ЦБ.



В приказе об отзыве лицензии говорится, что ПАО КБ «ПФС-банк» допускал нарушения законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, осуществлял сомнительные операции с наличными денежными средствами.



«ПФС-банк» занимал 348-е место в банковской системе России по величине активов по состоянию на 1 декабря 2019 года.

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