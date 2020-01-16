В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке

11:30 | 17.01.2020

Центральное командование США подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных, передает РИА «Новости». Они получили черепно-мозговые травмы. Военнослужащие были доставлены в госпитали Кувейта и Германии для обследования и лечения.



Как напоминает Вести.ру, 3 января в результате ракетного удара США в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ 8 января Иран нанес удар по американской базе Айн-эль-Асад на территории Ирака.

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