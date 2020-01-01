Михаил Мишустин стал новым премьер-министром РФ

Госдума одобрила назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра Российской Федерации, об этом сообщает ТАСС.За то чтобы Мишустин стал новым премьер-министром проголосовало 383 депутата, против не голосовал никто, 41 депутат воздержался.Напомним, вчера, 15 января, Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ. После этого президент Владимир Путин предложил должность премьер-министра руководителю ФНС Михаилу Мишустину.