Министр внутренних дел Коми задержан по делу о взятке

17:51 | 16.01.2020

Фото: МВД РФ по республике Коми

Министр внутренних дел по Республике Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по делу о взятке. Об этом сообщил Следственный комитет России.



Половникова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Другие подробности не сообщаются.



«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы» – пишут в ведомстве.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»