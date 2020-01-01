Эрдоган отправил турецкие войска в Ливию

17:03 | 16.01.2020

Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), заявил президент Турции Эрдоган. «Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства», — сказал Эрдоган, передает Reuters.



Как сообщали СМИ, в декабре 2019 года правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

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