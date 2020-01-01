Министерство обороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

16:40 | 16.01.2020

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает «Интерфакс».



По его словам, публикации зарубежных интернет-ресурсов о имевшем место воспрепятствовании российскому патрулированию в провинции Хасеке со стороны подразделений вооруженных сил США не соответствуют действительности. Боренков также заявил, что военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям.

© «Вечерние ведомости»