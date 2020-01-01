16:22 | 16.01.2020

В Красноярском крае 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего мальчика. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники. Как отмечает издание, девочка учится в 7-м классе, отец ребенка — в 4-м. При этом дети учатся в разных школах, при этом они общаются в социальных сетях и у обоих выставлен статус "в гражданском браке".



В школе рассказали, что семья девочки стоит на учете, поскольку ее мама тяжело больна, а отец не успевает уделять много времени всем трем детям. Тем не менее в семье решили сохранить ребенка.



Девочку характеризуют как сложного ребенка, но ей готовы оказать поддержку в этой ситуации, в том числе школа и соцзащита.

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