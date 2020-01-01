По данным экспертов, в будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар

16:01 | 16.01.2020

В будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, сообщил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом он заявил в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России в Москве на Гайдаровском форуме.



По словам Ведева, курс рубля таргетирует Минфин через бюджетное правило, Он создает спрос на иностранную валюту. «Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — добавил эксперт.

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