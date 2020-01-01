Голосование по поправкам в Конституцию России проведут до 1 мая

15:52 | 16.01.2020

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России могут провести до 1 мая 2020 года, сообщили в Совете Федерации. Законопроекты о поправках в Основной закон, скорее всего, будут внесены в Госдуму уже в феврале—марте.



Отмечается, что голосование по соответствующим законопроектам состоится в один из выходных дней. Сейчас разрабатывается порядок его проведения, передает life.ru.



Напомним, накануне Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил целый пакет конституционных изменений.

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