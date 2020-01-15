Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России в 2020 году

13:28 | 16.01.2020

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы. Стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.



Кроме того, отмечается, что за прошедший год «первичка» подорожала в целом по стране на 30%, достигнув 68 тысяч рублей за квадратный метр, а «вторичка» - на 5% - до 45 тысяч рублей. Что связано также с переходом отрасли на проектное финансирование и ростом НДС до 20%.

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