США и Китай подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения

13:05 | 16.01.2020

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. По словам главы Белого дома, согласно договорённости, Пекин в ближайшие два года должен будет импортировать американских товаров на $200 млрд. При этом американские пошлины на китайские товары сохранятся, пока стороны не согласуют вторую фазу сделки, передает russian.rt.com.



Как напоминает РИА «Новости», США и Китай в среду после долгих 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

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