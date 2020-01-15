В Роскосмосе нашли способ противодействовать иностранным спутникам-шпионам

12:54 | 16.01.2020

Способ защиты РФ от наблюдения иностранных спутников-шпионов, который состоит в подавлении сигналов с помощью наземных радиостанций, разработали специалисты компании «Российские космические системы», сообщается на сайте Роскосмоса.



«Необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения», — говорится в документе.

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