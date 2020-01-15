Россия и мир
12:46 | 16.01.2020
Американские конгрессмены передали документы по импичменту Трампа в Сенат
Выступая в сенате, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что в четверг в полдень (20.00 мск) заслушают обвинителей из палаты представителей, которые представят сенаторам статьи обвинения Трампа.
© «Вечерние ведомости»
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