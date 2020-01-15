Американские конгрессмены передали документы по импичменту Трампа в Сенат

12:46 | 16.01.2020

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу обвинительного заключения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.



Выступая в сенате, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что в четверг в полдень (20.00 мск) заслушают обвинителей из палаты представителей, которые представят сенаторам статьи обвинения Трампа.

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