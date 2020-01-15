Путин сегодня встретится с рабочей группой по изменению Конституции РФ

12:36 | 16.01.2020

Путин сегодня проведет встречу с рабочей группой, которую он сформировал для разработки поправок в Конституцию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Всего в группе 75 человек. Сопредседателями стали главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева, передает «Эхо Москвы».



Как напоминает iz.ru, накануне Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил пакет конституционных изменений. В их числе — утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны.

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