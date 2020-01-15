Один человек погиб в результате стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка

11:58 | 16.01.2020

В Новокузнецке в здании мирового суда произошла стрельба. По данным следствия, 45-летний мужчина расстрелял пристава и женщину, проходившую в качестве свидетеля по одному из дел, передает russian.rt.com.



Как сообщает «Эхо Москвы», на входе мужчина выстрелил в пристава, который попытался его остановить, затем прошёл в один из залов суда и там опять открыл огонь, ранив женщину-свидетеля по делу в голову и обе ноги. Судебный пристав скончался в машине скорой помощи, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.



Стрелок задержан. Мотивы его поступка на данный момент неизвестны.

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