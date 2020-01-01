Треть россиян высказалась против долгих новогодних праздников

17:07 | 15.01.2020

Каждый третий россиянин сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом 51% опрошенных одобряют длинные новогодние выходные.



Во ВЦИОМ напомнили, что длительные новогодние и рождественские каникулы были установлены 15 лет назад, ранее праздничными днями считались только 1, 2 и 7 января. Тогда инициативу одобрили 36% россиян, недовольны нововведением были 27% опрошенных, сообщает russian.rt.com.

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