Власти Мальты назвали имена россиян, получивших «золотые паспорта»

16:50 | 15.01.2020

Мальта назвала россиян, получивших гражданство страны в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на сайт правительства страны. В списке фигурирует сразу несколько тезок известных российских бизнесменов и функционеров «Единой России», передает MK.ru.



В частности, речь идет о члене политического совета отделения партии в Калининграде, гендиректоре фирмы Gamma Development Юрии Находкине и бывшем депутате Госдумы Игоре Лисиненко. Последний подтвердил, что стал гражданином Мальты вместе с супругой — по его словам, это нужно для расширения его международного бизнеса, сообщает lenta.ru.



По информации РБК, также обладателями «золотых паспортов» Мальты стали тёзки акционера инвестиционной компании «АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца сети «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, а также ряда других представителей российского бизнеса.



Программа «Гражданство в обмен на инвестиции» действует на Мальте с 2013 года. Для получения паспорта не нужно проживать на территории острова, но необходимо внести 650 тысяч евро в национальный инвестфонд, вложить еще 150 тысяч в мальтийскую экономику и купить недвижимость в стране, напоминает lenta.ru.

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