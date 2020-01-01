16:33 | 15.01.2020

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий и переезда в Канаду. Герцогиня Сассекская нанесла официальный визит в благотворительный центр Downtown Eastside Women's Centre в Ванкувере.



8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит «выполнять долг перед Королевой и Содружеством», отмечает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»