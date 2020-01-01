Министерство энергетики Казахстана получило от Белоруссии запрос на поставки нефти

16:26 | 15.01.2020

В Минэнерго Казахстана сообщили, что страна получила от Белоруссии запрос на поставку нефти. Об этом заявил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает «Интерфакс-Казахстан». По словам министра, сделка состоится, если она будет выгодна для казахской стороны.



Министр добавил, что ведомство организует встречу с нефтяными компаниями Казахстана. Переговоры состоятся до 20 января.



Как напоминает РБК, в начале года истек контракт на поставку нефти между Россией и Белоруссией. Стороны не смогли заключить новый договор, в том числе из-за споров о ценах на сырье.

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