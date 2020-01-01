Путин призвал внести в Конституцию РФ целый ряд поправок

16:10 | 15.01.2020

Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ. Об этом он заявил, выступая с посланием к Федеральному Собранию.



Среди возможных поправок в основной закон страны, которые предложил президент следующие: минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, доверить Госдуме право назначать премьера вице-премьера и федеральных министров, наделить Конституционный суд правом проверять конституционность принятых законопроектов до того, как их подпишет глава государства. Также Путин предложил поправку в Конституцию России, которая закрепит приоритет основного закона в российском правовом пространстве над международным законодательством.

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