15:42 | 15.01.2020

Россия заняла 23-е место в списке лучших стран мира по версии US News & World Report. В 2019 году Россия занимала 24-ю строчку в общем рейтинге. Он составляется на основании девяти показателей: развитие предпринимательства, популярность у туристов, отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства), культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, военная сила и качество жизни, передает РБК.



Отмечается, что Россия является лучшей страной для начала карьеры и находится на второй позиции в рейтинге «самых могущественных стран». При этом в рейтинге «самые дружественные для бизнеса страны» Россию поставили на последнее, 73-е место, а в категории «лучшие страны для начала бизнеса» - на предпоследнее место. Также U.S. News & World Report поставил Россию на 70-е место в категории «место для комфортной пенсии», сообщает ren.tv.



По версии издания, лучшими странами мира в 2020 году являются Швейцария, Канада, Япония, Германия и Австралия.

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