В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил внести правки в Конституцию РФ и провести референдум

15:41 | 15.01.2020

Фото: РИА Новости

В обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести несколько поправок в Конституцию страны. Он также подчеркнул, что все они должны быть вынесены на всенародное голосование, хотя и могут быть приняты лишь парламентом.



Среди инициатив президента – закрепление индексации пенсий и размера минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума в основном законе, запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для некоторых категорий госслужащих, а также утверждение премьер-министра и членов правительства не президентом, а парламентом.



Также Путин в своём обращении рассказал, что положение Конституции о двух президентских сроках подряд может быть изменено, и призвал изменить одно из требований для кандидата на пост президента страны, а именно: постоянное проживание в России не менее 25 лет, вместо 10.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»