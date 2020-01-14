Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в подмосковном кафе

15:36 | 15.01.2020

Певец Александр Серов рассказал изданию Starhit, что в конце прошлого года он получил пулевое ранение в ногу. По словам исполнителя, он сидел в кафе вместе с друзьями в Подмосковье. Сначала у него завязалась беседа на повышенных тонах с компанией, отдыхавшей за соседним столиком.



«Вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу!» Серов уточнил, что пули были резиновые.



Ранее Серов заявил, что из-за простреленной ноги попал в институт хирургии имени Вишневского. Врачи извлекли пулю из ноги. Певец отметил, что теперь хромает, подчеркнув, что не обращался в полицию, поскольку участники потасовки разбежались, передает lenta.ru.

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