В России хотят выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка

15:29 | 15.01.2020

Российские семьи будут получать материнский капитал уже при рождении первого ребенка, выплаты будут осуществляться с января 2020 года. Об этом заявил Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января, передает iz.ru. кроме того, по его словам, сама программа материнского капитала будет продлена до 2026-го года.



Напомним, до настоящего момента денежные средства выплачивались за рождение второго и последующих детей, а программа была рассчитана до 2021 года.

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