В США шестьдесят человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

12:34 | 15.01.2020

Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN.



Лайнер авиакомпании Delta Air Lines с 288 пассажирами на борту должен был из Лос-Анджелеса отправиться в Шанхай, но сразу после вылета из аэропорта экипаж подал сигнал тревоги и решил вернуться. Чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу лайнера, пилот решил не вырабатывать горючее, а применить аварийный сброс топлива. Поскольку оно было вылито на небольшой высоте, оно не успело рассеяться в воздухе и осело на земле, передает lenta.ru.



Отмечается, что сброс керосина производился как раз в тот момент, когда на улице во время перемены находились учителя и ученики сразу шести школ, пять из которых начальные. Пострадавшим прямо на месте была оказана вся необходимая помощь, госпитализация никому не потребовалась.

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