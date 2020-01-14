12:29 | 15.01.2020

Президент России Путин сегодня выступит с посланием Федеральному собранию. В этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Выступление начнётся 15 января в 12.00 по московскому времени.



На совместное заседание Совета Федерации и Государственной Думы приглашены члены Правительства и Госсовета, главы судебных инстанций и основных конфессий, генпрокурор, председатели Следственного комитета, ЦИК, Счетной палаты России, руководители субъектов РФ и главы региональных парламентов. Всего число гостей бывает около тысячи человек.

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