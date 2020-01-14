В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

12:23 | 15.01.2020

Жителя Ирана, сделавшего видеозапись попадания ракеты в украинский авиалайнер, задержали представители Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает агентство Фарс. По версии КСИР, целью задержания является выяснение обстоятельств инцидента. Результаты следственных мероприятий должны быть затем представлены иранской общественности.



Ранее 14 января в Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета, передает lenta.ru.



Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января. Власти Ирана изначально заявили, что причиной инцидента стала техническая неисправность Boeing. Позже КСИР признал, что самолет был сбит системой ПВО, однако произошло это по ошибке, отмечает РБК.

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