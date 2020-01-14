Глава МИД РФ Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики

12:18 | 15.01.2020

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия на фоне санкций США продолжает поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчетов в национальных валютах. Он отметил, что этот процесс происходит на фоне очень агрессивного применения США «финансовых инструментов санкционного давления».



Как отметил Лавров, среди основных направлений такой работы — взаиморасчеты в нацвалютах и уход от привязки к доллару. Он также напомнил, что в середине прошлого года с Китаем и Турцией были подписаны соглашения о расчетах и платежах, а на саммите БРИКС стороны договорились об открытии в своих центральных банках соответствующих корреспондентских счетов, передает РИА «Новости».

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