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11:26 | 15.01.2020

Министерство финансов РФ поддержало идею о создании института частных судебных приставов

Минфин поддержал создание института частных приставов, о его поэтапном внедрении говорится в обзоре бюджетных расходов для ФССП, передает РБК. Как следует из документа, опубликованного ведомством, первоначально частные приставы могут работать с юридическими лицами, а ФССП по-прежнему займется взысканием задолженностей в пользу государственных органов и физических лиц.

Отметим, что законопроект о частных судебных приставах ранее разработала Торгово-промышленная палата.

© «Вечерние ведомости»

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