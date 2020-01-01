Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

16:49 | 14.01.2020

Весна в 2020 году в России будет на несколько градусов теплее климатической нормы. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



По его словам, январь и февраль также будут достаточно теплыми. «Скорее всего, настоящей зимы в этом году уже не будет. Температуры останутся достаточно высокими: в январе будет на 4–6 градусов выше нормы, в феврале — на 3–4 градуса», — рассказал Тишковец.



В марте превышение климатической нормы ожидается на 3–4 градуса. «В апреле — на 1–2 градуса, мае — на 1 градус. То есть аномалия будет плавно сокращаться. В конце марта наступит климатическая весна», — отметил он.

© «Вечерние ведомости»