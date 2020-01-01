В Иране арестованы первые причастные к крушению украинского Boeing

13:34 | 14.01.2020

В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили. Их имена и должности пока не известны.



Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны, напоминает gazeta.ru.



Как сообщает агентство Reuters, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все, кто был причастен к случившемуся, будут наказаны, пообещал президент, назвав случившееся «непростительной ошибкой».

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