Генпрокурор США Уильям Барр назвал убийство Касема Сулеймани законным актом самообороны

13:20 | 14.01.2020

Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.



По его словам, администрация Трампа проконсультировалась с минюстом перед началом операции. «Сулеймани определенно являлся легитимной военной целью. Это был легитимный акт самообороны», — заявил Барр.



Сулеймани ликвидировали в результате ракетной атаки в Ираке 3 января. Трамп говорил, что генерал КСИР планировал нападения на американских военных и хотел взорвать посольство США, передает РБК.

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