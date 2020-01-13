Роскосмос выделит на космический корабль «Орел» более восьми миллиардов рублей

13:01 | 14.01.2020

Роскосмос в 2021 году планирует потратить более восьми миллиардов рублей на производство корабля «Орел», предназначенного для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС) и к Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы госзакупки.



Производством корабля занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия», в ближайшие годы она должна построить два корабля.



Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля «Орел» состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете «Ангара-А5». В 2024 году намечается беспилотный, в 2025-м – пилотируемый полет к МКС.

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