Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер Валерий Бганба

16:36 | 13.01.2020

Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер-министр республики Валерий Бганба. Данное решение было принято парламентом республики 13 января в связи с отставкой Рауля Хаджимбы, передает iz.ru. «За» проголосовали все 34 депутата, участвовавшие в голосовании. До этого депутаты приняли отставку Хаджимбы с должности главы государства. Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта.



Как напоминает «Интерфакс», 12 января президент Абхазии Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года.

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