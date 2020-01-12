Социологи рассказали об ожиданиях россиян от 2020 года

13:21 | 13.01.2020

Россияне ожидают в 2020-м году громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве, а также продолжения массовых протестов, пишет «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».



Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66% россиян, что стало рекордным показателем с 2013 года. Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с ожиданиями на 2019 год и на 10 п. п. — на 2018-й. В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше — 45%. По сравнению с опросом за предыдущий год показатель снизился на 8 п. п. Ожидания конфликтов с соседними государствами или США и НАТО снизились до 23% и 14% соответственно.



При этом, в целом россияне ожидают, что 2020 год будет лучше 2019. Так считают 63% (на 5 п. п. больше, чем в 2019 г.). 55% граждан РФ (против 63%) опасаются, что 2020 год будет напряженным для политики, а напряженности в экономике ожидают 57% (год назад – 65%).

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