Минпросвещение поменяет структуру оплаты труда школьных учителей

13:10 | 13.01.2020

Российское Министерство просвещения готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей. Об этом сообщила глава министерства Ольга Васильева, пишет «Российская газета».



По новой системе 70% от зарплатного фонда должно тратиться на оклады за ставку, то есть за 18 уроков в неделю, а остальные 30 — на дополнительные занятия и факультативы. Сейчас такая форма носит рекомендательный характер, и пропорция «70 на 30» соблюдается не везде. По мнению Васильевой, введение базовых гарантий на федеральном уровне поможет изменить ситуацию.

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