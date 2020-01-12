Россия и мир
13:10 | 13.01.2020
Минпросвещение поменяет структуру оплаты труда школьных учителей
По новой системе 70% от зарплатного фонда должно тратиться на оклады за ставку, то есть за 18 уроков в неделю, а остальные 30 — на дополнительные занятия и факультативы. Сейчас такая форма носит рекомендательный характер, и пропорция «70 на 30» соблюдается не везде. По мнению Васильевой, введение базовых гарантий на федеральном уровне поможет изменить ситуацию.
© «Вечерние ведомости»
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