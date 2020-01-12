Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

13:02 | 13.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий, сообщает официальный сайт главы республики.



«Да, во имя того, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая–то стабильность была, он принял решение подписать соответствующий документ», – рассказал вице-президент республики Аслан Барциц. Это произошло спустя несколько дней после массовых акций протеста оппозиции в Сухуми и спустя несколько месяцев после переизбрания Хаджимбы на выборах.



Как напоминает polit.ru, 9 января абхазские оппозиционеры устроили штурм администрации президента Абхазии. Протестующие утверждали, что Хаджимба не смог набрать большинства голосов и требовали его отставки. Власти заявили, что атака на администрацию – это попытка государственного переворота.

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