Российские сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов

12:57 | 13.01.2020

Сотовый оператор «Билайн» повысит стоимость архивных тарифов с 16 января, сообщает РИА Новости.



Представители «Вымпелкома» связали нововведения с тратами компании на реализацию требований законодательства и развитие инфраструктуры. В МТС не стали комментировать возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости.



Как отмечает агентство Content Review, подорожание тарифов в наступившем году неизбежно, это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете.

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