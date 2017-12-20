Россия и мир
16:38 | 10.01.2020
Шэрон Стоун сравнила Владимира Путина и Дональда Трампа
По мнению Стоун, Путин, управляя страной, руководствуется ее лучшими интересами, а глава США является «хвастуном», который не уважает свой пост. «Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — отметила актриса, передает lenta.ru. «Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель», — добавила она.
При этом актриса выразила сомнение в том, что Трампа переизберут в этом году.
© «Вечерние ведомости»
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