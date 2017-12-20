Шэрон Стоун сравнила Владимира Путина и Дональда Трампа

16:38 | 10.01.2020

Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ поделилась своим мнением относительно деятельности президентов России и США Путина и Трампа.



По мнению Стоун, Путин, управляя страной, руководствуется ее лучшими интересами, а глава США является «хвастуном», который не уважает свой пост. «Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — отметила актриса, передает lenta.ru. «Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель», — добавила она.



При этом актриса выразила сомнение в том, что Трампа переизберут в этом году.

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