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16:38 | 10.01.2020

Шэрон Стоун сравнила Владимира Путина и Дональда Трампа

Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ поделилась своим мнением относительно деятельности президентов России и США Путина и Трампа.

По мнению Стоун, Путин, управляя страной, руководствуется ее лучшими интересами, а глава США является «хвастуном», который не уважает свой пост. «Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — отметила актриса, передает lenta.ru. «Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель», — добавила она.

При этом актриса выразила сомнение в том, что Трампа переизберут в этом году.

© «Вечерние ведомости»

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