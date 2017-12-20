Власти Абхазии заявили о краже протестующими оружия из здания администрации

16:21 | 10.01.2020

В Абхазии протестующие вскрыли кабинеты в администрации президента, включая оружейную комнату, и вынесли часть оружия. Об этом сообщил председатель Совета безопасности страны Мухаммад Килба в интервью агентству Sputnik. «Ведутся переговоры, вернули пять единиц [оружия], но их намного больше», — описал ситуацию Килба. Он добавил, что оружие было также у некоторых лиц, участвовавших в штурме администрации 9 января, но не применялось.



Как напоминает РИА «Новости», в четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

© «Вечерние ведомости»