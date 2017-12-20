СМИ сообщили о планах Британии создать независимый от ЕС санкционный режим

16:13 | 10.01.2020

Великобритания планирует создать независимый от ЕС санкционный режим, в рамках которого сможет блокировать активы подозреваемых в нарушении прав человека. В первую очередь меры могут коснуться России, Ливии и КНДР, пишет британская газета Financial Times. Планируется, что Великобритания объявит о собственном санкционном механизме в феврале, после выхода страны из ЕС.



Издание отмечает, что Лондон получит возможность действовать более быстро и решительно, поскольку ему не придется согласовывать, как сейчас, санкционные меры с 27-ю другими странами ЕС.

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