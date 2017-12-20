По данным американских СМИ, украинский самолет был сбит в Иране двумя ракетами ПВО

16:08 | 10.01.2020

Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО, сообщает CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации США. При этом уточняется, что США все еще считают крушение Boeing случайным.



Накануне, 9 января, американские СМИ сообщали, что американский спутник засек две вспышки, которые предположительно были следами запуска ракет комплекса «Тор-М1». При этом власти Ирана категорически опровергают сообщения о том, что причиной крушения лайнера было попадание в него ракет.



Как напоминает lenta.ru, Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран — Киев, упал через несколько минут после вылета утром 8 января. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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