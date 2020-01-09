Эксперты назвали самую опасную диету для человека

12:13 | 10.01.2020

Исследователи составили рейтинг самых худших диет для человека. Его первую строчку заняла кетодиета, сообщает «Комсомольская правда».



Кетодиета признана самой опасной, потому что из-за нее у людей развиваются различные болезни, в том числе рак и диабет. В рамках этой диеты, люди резко меняют свой рацион, сокращая углеводы и увеличивая жиры. Врачи констатировали, что снизить вес при помощи кетодиеты можно, но долго ее соблюдать нельзя.



В целом лучшим способом поддерживать себя в форме специалисты называют сокращение количества калорий и физическую нагрузку.

© «Вечерние ведомости»