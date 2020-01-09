Жительница Подмосковья выиграла в лотерею миллиард рублей

12:00 | 10.01.2020

В Москве нашелся обладатель лотерейного билета, который выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Обладательницей рекордной суммы стала жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая получила лотерейный билет в подарок от своей дочери.



Розыгрыш с рекордным призом состоялся в новогоднюю ночь. Однако обладательница счастливого билета вышла на связь только 9 января.



По словам женщины, выигрыш она потратит на благотворительность и развитие своего бизнеса. «Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», — отметила она, передает lenta.ru.



Выигрыш 1 млрд руб. стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей, уточнили в «Столото». Победительница получит его за вычетом подоходного налога.

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