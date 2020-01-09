Дональд Трамп заявил, что США защищают Европу от России

11:51 | 10.01.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости. По его мнению, альянс НАТО годами получает преимущества за счет США. Кроме того, страна защищает Евросоюз от России, но цифры расходов альянса продолжают снижаться на протяжении 15-18 лет.



«Я пошел к ним и сказал: «Ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!» — цитирует Трампа «РИА Новости». По словам президента, европейские страны его невзлюбили из-за этого, так как Барак Обама таких требований не выдвигал.

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