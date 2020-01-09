В Черном море прошли масштабные учения ВМФ РФ

11:44 | 10.01.2020

В Черном море прошли масштабные учения ВМФ России. В них участвовали свыше 30 кораблей, субмарина, а также 40 самолетов, вертолетов и беспилотников. В ходе маневров проведены ракетные стрельбы, в том числе крылатой ракетой «Калибр», передает rg.ru. «Калибры» выпустили по цели экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово Зуево» и подлодки «Колпино». Ракеты точно поразили мишени. За маневрами с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдали Путин и Шойгу.

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