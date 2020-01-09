Ученые признали вымершей крупнейшую пресноводную рыбу современности

11:35 | 10.01.2020

Ученые заявили о полном исчезновении китайских веслоносов — крупнейших пресноводных рыб современности. Об этом сообщает LiveScience.



По словам ученых, в мире не осталось ни одной особи, которая бы содержалась в неволе, также не сохранилось живых тканей, чтобы можно было восстановить вид, поэтому в соответствии с критериями Красной книги китайских веслоносов признали вымершими.



Этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы, пишет «Газета.ру». Средний размер одной особи составлял 3-4 метра в длину и массой до 250 килограммов. Однако встречался и более крупные экземпляры - до 7 метров в длину.

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