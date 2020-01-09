ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

11:25 | 10.01.2020

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», говорится в сообщении регулятора. Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.



Отмечается, что «Нэкслис-Банк» находился на 249 месте в банковской системе РФ по величине активов по состоянию на 1 декабря 2019 года.

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